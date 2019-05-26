عبود: الإجراءات المتخذة لخفض العجز غير كافية وغير فعالة أو جدية

اعتبر الوزير السابق ​فادي عبود​ أن الإجراءات المتخذة لخفض ​العجز​ وزيادة الواردات "غير كافية وغير فعالة أو جدية وأن المطلوب أكثر من ذلك بكثير"، مشيرا الى مجموعة مسائل كان يجب أن تلحظها ​الموازنة​ الجديدة لمكافحة التهرب الضريبي وأبرزها تفعيل عملية مراقبة الفواتير المخفضة والحرص على ملاحقة كل متلكئ عن دفع الضريبة على ​القيمة المضافة​ خاصة بعدما تبين أن 75 في المائة من دخل الدولة في هذا المجال محصور بالمعابر والنقاط الحدودية وأن نحو 60 في المائة من عمليات البيع والشراء التي تتم في الداخل اللبناني لا تخضع للـTVA.

وأوضح عبود في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "كذلك في موضوع ​العقارات​ يتوجب الاستغناء عن لجان التخمين كلياً واعتماد التخمين المركزي، إضافة لاعتماد تخفيض أكبر لرقم الأعمال الذي يفرض على المكلف التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ليصبح 15 مليون ليرة".