قيادي بالوطني الحر للشرق الأوسط: الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غداً

أكد قيادي في "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من ​الموازنة​ غداً"، مشيرا الى أن "بلغت نهايتها السعيدة، بعد 18 جلسة ل​مجلس الوزراء​ أشبعت فيها درساً ونقاشاً، وهي أقرت بصيغة اتفق عليها كلّ الأفرقاء".

واستبعد القيادي في التيار حصول أي تغييرات فيها، أو إدخال تعديلات "إلّا إذا وجد ​رئيس الجمهورية​ أن هناك بنوداً تطال الطبقة الفقيرة"، موضحا أن "الموازنة مقبولة إلى حدّ كبير، ونجحت في تخفيض ​العجز​ بنسبة تصل إلى حدود الـ7 في المائة للمرّة الأولى".