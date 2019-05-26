أكد قيادي في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غداً"، مشيرا الى أن "بلغت نهايتها السعيدة، بعد 18 جلسة لمجلس الوزراء أشبعت فيها درساً ونقاشاً، وهي أقرت بصيغة اتفق عليها كلّ الأفرقاء".
واستبعد القيادي في التيار حصول أي تغييرات فيها، أو إدخال تعديلات "إلّا إذا وجد رئيس الجمهورية أن هناك بنوداً تطال الطبقة الفقيرة"، موضحا أن "الموازنة مقبولة إلى حدّ كبير، ونجحت في تخفيض العجز بنسبة تصل إلى حدود الـ7 في المائة للمرّة الأولى".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالوطني الحر للشرق الأوسط: الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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