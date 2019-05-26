استطلاع رأي: معظم البريطانيين يرون بلادهم في أزمة

أظهر استطلاع رأي أحرته شركة "سكاي داتا" التابعة لقناة سكاي نيوز أن "معظم البريطانيين يعتقدون أن بلادهم في أزمة، ويرغبون في إجراء انتخابات عامة مبكرة"، مشيراً إلى أن "53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة مباشرة عقب معرفة من سيتولى رئاسة الوزراء بعد ماي، في حين عارض 36 في المئة منهم الانتخابات المبكرة، ولم يبدي 10 في المئة رأيا في الموضوع".
ولفت إلى ان "65 في المئة اعتبروا أن بريطانيا تمر بأزمة حاليا، في حين قال 27 في المئة منهم أن بلادهم لا تمر بأزمة، فيما امتنع 8 في المئة عن إبداء الرأي وقال 73 في المئة إن بريطانيا تعرضت لمزيد من الانقسام خلال السنوات الأخيرة الماضية، في حين اعتبر 10 في المئة منهم أنها توحدت أكثر، وقال 6 في المئة إن بلادهم لم تشهد تغيرا بهذا الخصوص".
وأعلنت ماي أمس تنحيها عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، اعتبارا من 7 حزيران المقبل، تلبية لقرار الحزب الحاكم، وذلك استجابة لضغوط حزبها، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
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