ترامب: عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية لم تقلقني

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى إن "عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها ​كوريا الشمالية​ لم تقلقه"، معربا عن ثقته "بأن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، سوف يفي بوعده".

هذا وفي وقت سابق أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة ​صواريخ​ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون ل​كوريا الجنوبية​ و​الولايات المتحدة​.