شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يسعى إلى تأزيم انتخابات إسطنبول.. وحزب تركى معارض يتقدم باعتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى إلى تأزيم انتخابات البلدية فى إسطنبول، المقرر لها فى شهر يونيو المقبل.

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وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن حزب الشعب الجمهورى المعارض تقدم باعتراض على تعيين مراقبين لانتخابات الإعادة فى إسطنبول المقررة فى 23 يونيو المقبل من خارج موظفى القطاع العام، موضحة أن السبب نفسه كان حجة اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج التصويت فى المدينة.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا قد زعمت أن هناك رؤساء فى 225 لجنة انتخابية لا يعملون كموظفين فى قطاع الدولة، وأن هذا مخالف للمادة الـ22 من قانون الانتخابات مما يستوجب إلغاء النتائج فى إسطنبول إلا أنه تبين أن هناك 3 آلاف و500 عضو لجنة انتخابية لا يعملون فى القطاع العام، وهو الأمر الذى دفع حزب الشعب الجمهورى للاعتراض بسبب تعيين 4 مراقبين لجان فى بلدة بايكوز بإسطنبول، دون أن يكونوا عاملين فى القطاع الحكومى.