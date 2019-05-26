تعرف على أعمال التطوير بهيئة موانئ البحر الأحمر العام الجديد × 5 نقاط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة الحكومة لتطوير الموانئ على مستوى الجمهورية بما يحقق رفع كفاءتها خلال العام الجديد 2019/2020، تواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مشروعاتها لتطوير رفع كفاءة الأرصفة واستكمال أعمال بناء وتوريد قاطرات بحرية، وتطوير الموانئ لديها.

وتشمل مشروعات الهيئة خلال العام الجديد 2019/2020:

1- تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بمحطة الانتظار بالغردفة مرحلة ثانية.

2- استكمال تطوير ميناء نويبع وبناء أسوار المنطقة الجديدة لمحطة متعددة الأغراض.

3- رفع كفاءة حاجز الأمواج والأرصفة بمدينة السويس ورفع كفاءة المساعدات الملاحية.

4- استكمال بناء وتوريد القاطرة البحرية ورفع كفاءة الوحدات العائمة، وتوريد لنشات بحرية.

5- استكمال أعمال فزق رافع ميكانيكى بميناء شرم الشيخ واستكمال أعمال كاميرات المراقبة لحماية الميناء.



جدير بالذكر، أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ستة موانئ وتتمثل فى الآتى: ميناء السويس (بور توفيق)، ميناء شرم الشيخ، ميناء نويبع، ميناء الغردقة، ميناء سفاجا، ميناء حوض البترول.

وتهدف خطة التطوير فى الهيئة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج والسياح المترددين على موانئ الهيئة وكذلك إقامة مخططات لاستقبال وسفر الركاب على أحدث النظم العالمية مع إعادة تخطيط الموانئ بما يساهم فى استخدامها لنقل الركاب وتداول البضائع لخدمة الاقتصاد القومى.