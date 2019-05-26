​حفتر يتهم غسان سلامة بـ"الانحياز".. ويؤكد: خصومنا يريدون تقسيم ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

اتهم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة بأنه تحوَّل إلى "وسيط منحاز" في النزاع الليبي.

وقال حفتر في المقابلة إن "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا"، مضيفًا: "لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا".

وأشار حفتر إلى أن سلامة يُواصل الإدلاء "بتصريحات غير مسؤولة"، قائلا "لم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر"، ومعتبرا أن "الأخير تحوَّل من وسيط نزيه وغير متحيز إلى وسيط منحاز".

وأردف "لكن مرةً أخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم".

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وكان مبعوث الأمم المتحدة قد حذر في 21 مايو من أن معركة الوصول إلى طرابلس تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الاسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.

وشدد سلامة وقتذاك أمام مجلس الأمن الدولي على أن "ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد".

وشنت قوات الجيش الوطني في الرابع من أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس، وتسبّبت المعارك بسقوط 510 قتلى وإصابة 2467 بجروح، حسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتفاق على مشروع قرار يدعو إلى وقف لاطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.