الوادي الجديد تدرس إنشاء وحدة صحية بحي ٢٥ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس السبت، بحظر مرور سيارات النقل الثقيل بالطريق الواصل بين حي ٢٥ يناير وسوق المروة؛ حفاظا على سلامة الطريق ومنع تراكم المخلفات على جانبيه.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المصلين بمسجد حي ٢٥ يناير بالخارجة للتواصل معهم والتعرف علي مطالبهم ومقترحاتهم.

كما وجه الزملوط، بدراسة وعرض نقل الوحدة الصحية الكائنة أمام بنك مصر وقيام الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتخصيص وحدتين سكنيتين لإنشاء الوحدة الصحية.

كما وجه المحافظ، بسرعة تسليم إدارة المرور الأرض المخصصة لإقامة مدرسة تعليم القيادة بالحي علي مساحة ٤ آلاف متر مربع، وكذلك دراسة استغلال الغرفة غير المستغلة بالحي، والمقامة علي مساحة ٦٠ مترًا مربعًا في أي غرض يخدم الأهالي.