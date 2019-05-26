محافظ الوادي الجديد يوجه برفع جميع مخلفات مصنع التدوير بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أمر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس السبت، الوحدة لمحلية لمركز الخارجة، برفع المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير المخالفات بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، والناتجة عن ضعف تشغيل المصنع وذلك قبل يوم الأربعاء المقبل.
جاء ذلك خلال تفقده للمصنع مساء أمس، رفقة اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، ورئيس مركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي.
ووجه المحافظ بقيام معدات وسيارات الوحدة المحلية لمركز الخارجة، ومديرية الطرق بالاستعانة بمعدات بعض الهيئات الأخرى، بعملية رفع المخلفات تمهيدا لتسليم المصنع لمستثمر جاد.
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