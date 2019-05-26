طلاب "أولى ثانوي" يواصلون الامتحانات الإلكترونية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– ياسمين محمد:
يواصل اليوم الأحد، طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018- 2019، بمادة الرياضيات.
وتقام الامتحانات على فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية في الساعة التاسعة صباحاً للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.
وتستمر الامتحانات وفقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.
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