توافد الآلاف على المسجد الحرام في أولى العشر الأواخر من رمضان

أدى قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والزوار، صلاة التراويح فيأولي ليالي العشر الأواخر من
رمضان .
وتوافد آلاف المصلين والمعتمرين منذ وقت مبكر على المسجد الحرام للصلاة في هذه الليالي المباركة.
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