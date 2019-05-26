توافد الآلاف على المسجد الحرام في أولى العشر الأواخر من رمضان

أدى قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والزوار، صلاة التراويح في أولي ليالي العشر الأواخر من أولي ليالي العشر الأواخر منرمضان . وتوافد آلاف المصلين والمعتمرين منذ وقت مبكر على المسجد الحرام للصلاة في هذه الليالي المباركة.

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