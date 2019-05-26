البرهان: لا علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج

وأكد رئيس المجلس العسكري السوداني، أنه لا علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج أو على حساب مصر ودول الخليج، مشيرا إلى أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه.
وقال المتحدّث الرسمي باسم الرّئاسة بسام راضي: إنّ السيسي عقدَ جلسة مباحثات مع الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان، حيث تمّ التّوافق على أولويّة دعم الإرادة الحرّة للشعب السوداني واختياراته".وأوضح أنّ السيسي "أكّد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومُساندتها للإرادة الحرّة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سُبل الدّعم للأشقّاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلّعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجيّة".
وأضاف المتحدّث أنّ السيسي "أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسّسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدّرات دولة السودان، مؤكّداً أهمية تكاتف الجهود الإقليميّة والدوليّة الرامية لمساعدة السودان".
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