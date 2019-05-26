السيسي: الوحدة الأفريقية طريق الاستقرار والازدهار

القاهرة (الاتحاد) قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، إن القارة الأفريقية «تخطو بثبات» نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ خطة طموح للتنمية والممثلة في (أجندة 2063). جاء ذلك في كلمة للسيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي بمناسبة (يوم أفريقيا) في ذكرى تأسيس (منظمة الوحدة الأفريقية) قبل 56 عاماً، والتي دشنت مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة السمراء.

وأوضح السيسي أن الجهود المشتركة في إيجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها تزداد فعالية باستمرار، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية. وأكد أهمية تشجيع بناء المشروعات القارية لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية «بما يسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية».

وشدد الرئيس المصري على أهمية التمسك بوحدة أفريقيا لتحقيق تطلعات شعوبها في إيجاد قارة «مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل أبنائها، وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم». وذكر أن أفريقيا «منفتحة» على التعاون مع الشركاء الدوليين من حكومات ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العالمية «في إطار تعاوني وشراكات مستدامة»، تضمن تحقيق المصالح المتبادلة بشكل عادل، وتسهم في تعزيز الاستقرار.

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