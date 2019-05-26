«الشرعية» تحرر 11 موقعاً في «قعطبة» وتتقدم في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات المقاومة المشتركة في محافظة الضالع على أكثر من 11 موقعاً على أطراف مديرية «قعطبة» بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، كما سيطرت على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، ولقي أكثر من 13 حوثياً مصرعهم وأصيب العشرات في مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية شمال مدينة تعز، جاءت هذه التطورات فيما تواصل الميليشيات خرق الهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام عبر لجنة إعادة الانتشار.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع، أمس، أن قوات المقاومة المشتركة بدأت عملية عسكرية جديدة لتحرير أطراف مديرية «قعطبة» في شمال غرب المحافظة، وأنها تمكنت من التقدم باتجاه المناطق الحدودية مع محافظة إب المجاورة، مشيرة إلى أن القوات المشتركة تمكنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من تحرير أكثر من 11 موقعاً من ميليشيات الحوثي التي تكبدت قتلى وجرحى بالعشرات. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة حررت مواقع «سدر، يمر، غول زيد، غول الحاج علي، لكمة ثعلان، غول الدواب، ووادي وتباب دبيان»، بالإضافة إلى مواقع «قرن الزريبة، مقاسم عصيد، وتبة خزان شخب». وكانت قوات المقاومة المشتركة سيطرت أمس الأول، على المرتفعات المطلة على منطقة «شخب» غربي «قعطبة» على الطريق المؤدي إلى محافظة إب. وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة أسرت العديد من عناصر الميليشيات خلال المعارك الأخيرة في «قعطبة».

وفي السياق ذاته، تواصل ميليشيات الحوثي لليوم السادس على التوالي فرض حصار خانق على عدد من القرى والمناطق في مديرية «حجر» شمال غرب محافظة الضالع. وأشار مصدر ميداني إلى أن الميليشيات المتمركزة في منطقة «باجة» الاستراتيجية في «حجر» تفرض حصاراً مطبقاً على المئات من الأسر الموجودة في مناطق «حجر السفلى» التي تضمن مناطق «الفجرة والغيل ووادي مطر»، وتمنع وصول المواد الغذائية والعلاجية والوقود إليهم.

وأضاف المصدر أن الميليشيات أقدمت على قطع مياه الشرب عن مناطق «حجر العليا»، خصوصاً مناطق «لكمة الدوكي وحبيل السوق وسناح» التي يجري تموينها من منطقة «باجة». وأوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي تسيطر على الحوض المائي ومشروع مياه الضالع الإسعافي في منطقة «باجة»، موضحاً أن الميليشيات قامت بقطع مياه الشرب الواصلة من مناطقهم. وأكد أن الميليشيات تقوم بعملية قصف عشوائي ومكثف على منازل الأهالي في «حجر» في ظل الحصار المفروض عليهم منذ أيام وسط نزوح للعشرات من الأسر إلى مناطق آمنه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

وفي محافظة تعز، لقي أكثر من 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، أمس، وأصيب العشرات في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني شمال مدينة تعز. وقال مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية وتمكنت من السيطرة على محطة «الجهيم» والمباني المحيطة والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات شمال المدينة. وأضاف أن مدفعية الجيش تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل وأن المواجهات لا تزال مستمرة في مناطق «الحرير والأربعين» وبمختلف أنواع الأسلحة.

وقتل 4 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في مديرية «المخا» غربي محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية، أن 4 مدنيين كانوا على متن دراجة نارية، انفجر بهم لغم في إحدى مزارع منطقة «دار الشجاع»، وأدى إلى مقتلهم جميعاً.

وفي السياق ذاته، قتل طفل برصاصة قناصة ميليشيات الحوثي في مديرية «مقنبة» غربي المحافظة ذاتها. واستهدف قناص حوثي الطفل مدين أحمد العفيري «14 عاماً»، في منطقة «العارضة عفيره» في مديرية «مقبنة»، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي تعز أيضاً، اختطف مسلحون مجهولون، أمس، قائد قوات الشرطة العسكرية في المحافظة العميد جمال الشميري أثناء مروره في طريق رئيسي في منطقة «المقاطرة» التابعة لمحافظة لحج المجاورة واقتادوه إلى مكان مجهول.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» بأن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لسيارة العميد جمال الشميري أثناء مروره مع أفراد أسرته من طريق سائلة المقاطرة القريبة من مديرية «طور الباحة» بمحافظة لحج، موضحاً أن المسؤول العسكري كان برفقة أفراد أسرته ومتوجهين نحو مدينة عدن من أجل الاستعداد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين قاموا باعتراض السيارة وسط إطلاق نار كثيف قبل أن يقوموا باختطاف العميد جمال الشميري واقتياده إلى مكان مجهول، موضحاً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهات والعناصر التي تقف وراء عملية الاختطاف. ووفقاً للمصدر فإن عائلة قائد الشرطة العسكرية تم إيصالها إلى مقر اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للجيش اليمني، في حين لا يزال مصير المسؤول العسكري مجهولاً وكذلك مكان احتجازه والجماعات الواقفة خلف عملية الاختطاف.

إلى ذلك، فرضت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية «الحشوة» بمحافظة صعدة. وقال مصدر عسكري، إن «وحدات الجيش شنت عملية عسكرية سيطرت خلالها على جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه، فيما تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

لحج: عودة الحوثيين للمحافظة مستحيلة

أكد مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد، أن قوات الجيش والأمن والمقاومة وبدعم من التحالف العربي لن تسمح بعودة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إلى محافظة لحج واحتلالها من جديد. وقال إن قوات الأمن والجيش والمقاومة ومن خلفهم أبناء لحج صامدون على طول جبهات القتال الأمامية ضد الميليشيات ولن يسمحوا بأي تقدم أو تحرك نحو محافظتهم المحررة، لافتاً إلى أن لحج انتفضت في وجه الحوثيين وتحررت بدعم التحالف العربي واليوم تعيش أوضاعاً مستقرة غير مسبوقة، خصوصاً في الجانب الأمني الذي شهد تطوراً وتحسناً كبيرين في ترسيخ الأمن والاستقرار واستتباب الأوضاع.

وقال العميد صالح السيد في اجتماع موسع لقادة الكتائب في إدارة أمن لحج والحزام الأمني: «سنعمل على الحفاظ على وحدة الصف في أجهزتنا الأمنية وعدم السماح لأي مظاهر مسلحة في المحافظة خارجة عن النظام والقانون»، مؤكداً أن «ميليشيات الحوثي والعناصر الإرهابية تتربص بمحافظة لحج وتحاول جاهدة إرباك الأوضاع لخدمة أجندتها المشبوهة والمفضوحة وإدخال لحج في نفق مظلم».