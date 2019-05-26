تصاعد الخلافات بين الحوثيين في البيضاء

عدن (الاتحاد) تصاعدت الخلافات بين قيادات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة البيضاء على خلفية الصراع لبسط النفوذ والاستيلاء على الأموال التي تتم جبايتها بالمحافظة. وقال مصدر محلي إن مدينة البيضاء تشهد توتراً مسلحاً بين فصيلين يتبعان قياديين أحدهما يدعى عبدالملك محمد السيد والآخر يدعى مطلوب أبو معتز. وأشار المصدر إلى أن الطرفين دفعا بعشرات المسلحين إلى شوارع البيضاء عقب الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين يوم الخميس الماضي وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال المصدر إن قيادات حوثية من خارج البيضاء وصلت إلى المحافظة وشرعت بفرض سيطرتها على المحافظة وإيراداتها المالية بتوجيهات من رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط وهو ما رفضته القيادة السابقة المعينة من قبل رئيس اللجنة الثورية الانقلابية التي يتزعمها القيادي محمد علي الحوثي، موضحاً أن الأوضاع لا تزال متوترة في البيضاء.

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