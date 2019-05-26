حضرموت تواصل جهود مكافحة الإرهاب

عدن (الاتحاد) أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ماضية في خططها الأمنية لردع أية مخاطر إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظة. وقال إن مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت تعيش أوضاعاً أمنية مستقرة غير مسبوقة عقب الخلاص من «القاعدة» أواخر أبريل من العام 2016، مشيراً إلى أن قوى الإرهاب تتربص بحضرموت لإفشال جهود الأجهزة الأمنية التي أعادت الأمن والاستقرار للمحافظة. وأضاف المحافظ البحسني أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط وبرامج أمنية كفيلة بتعزيز الحماية للمناطق المحررة من أية مخاطر إرهابية، داعياً القوات الأمنية والعسكرية إلى تكثيف الدوريات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

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