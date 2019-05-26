إحباط تهريب 200 مهاجر غير شرعي في أبين

عدن (الاتحاد) أحبطت أجهزة الأمن في محافظة أبين محاولة تهريب نحو 200 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى سواحل اليمن عن طريق التهريب بحراً قادمين من إحدى الدول الأفريقية.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن قوات الأمن المرابطة في نقطة «حناذ» غرب مدينة «أحور» الساحلية ألقت القبض على شاحنة نقل تقل نحو 200 مهاجر أفريقي عقب تهريبهم إلى سواحل أبين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل المهاجرين إلى مبنى المجمع الحكومي في أحور من أجل التواصل مع الجهات المختصة والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين لتقديم المساعدات اللازمة تمهيداً لترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم. وأضاف المصدر أن السلطات الأمنية في أبين تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط المئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل المحافظة عن طريق شبكات تهريب منظمة، لافتاً إلى ضرورة التحرك الأمني لتأمين المياه الإقليمية والتصدي لعمليات التهريب التي تنامت بشكل كبير عقب الانقلاب الحوثي على السلطة.

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