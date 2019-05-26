«يوراسيا ريفيو»: أزمة الديون في تركيا «قنبلة موقوتة»

شادي صلاح الدين (لندن)

على مدار الشهور القليلة الماضية كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيا محور انتقاد بالغ من قبل مختلف وسائل الإعلام العالمية نظراً للسياسات التي يواصل النظام التركي ممارستها، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتي أدت إلى انهيار خطير في العملة التركية وهبوط الليرة التركية إلى معدلات غير مسبوقة أمام الدولار لتفقد الليرة التركية نسبة 40% تقريباً، مما يهدد الاقتصاد التركي ككل، كما اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، من أدنى مستوياتها هذا العام، مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة، بينما تجاوز معدل التضخم 20%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بشكل خاصة على السكان.

وذكر موقع «يوراسيا ريفيو» في تقرير كتبه «كلاوديو جراس» أنه من الناحية السياسية، تشهد البلاد «احتكاكاً سياسياً شديداً» مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية التي تعاني منها، وخاصة قرار إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول.

وقال الكاتب إنه بعد الانتخابات المحلية المتنازع عليها بشكل كبير في نهاية شهر مارس، وقرار إعادتها في إسطنبول، تعرض نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات شديدة، وتعززت احتمالات حدوث المزيد من عدم الاستقرار في البلاد، في ظل التوتر السياسي والركود الاقتصادي مما جعل الوضع في تركيا أكثر خطورة.

وقال الكاتب: على مدى العقدين الماضيين، كان اقتصاد البلاد فعالاً في توسيع وتوطيد السلطة لرئيس تركيا. ومع ذلك، أصبح اعتماد سياسات نقدية شعبية والنمو المصطنع الذي تغذيه الديون غير مستدام بشكل متزايد، كما هو الحال عادة. وبما أن مواطن الضعف والتشققات ظاهرة الآن في اقتصاد البلاد، فإن الدعم وصل أيضاً إلى مستويات منخفضة للغاية بالنسبة للحزب الحاكم. وفي خضم ركود اقتصادي، مع مزيد من الاحتكاكات السياسية في الأفق وإعادة الانتخابات في إسطنبول، يشعر المستثمرون بالقلق من أن رغبة نظام أردوغان في تحقيق أهدافه السياسية سوف تلقي بظلالها على الحاجة الملحة لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد. ومن غير المرجح أن يتخذ النظام الإجراءات الصارمة اللازمة لوقف دوامة «وفاة الليرة» والسيطرة على الديون بسبب رغبته في دفع الناخبين للتصويت لصالحه.

وفوق كل ذلك، فإن الرئيس التركي معروف بتدخله في السياسات الاقتصادية، فقد أفقد البنك المركزي مصداقيته، حيث أصبح استقلاله موضع شك واسع النطاق. وقبل الانتخابات الأخيرة مباشرة، على سبيل المثال، استخدمت احتياطياته لدعم الليرة، حيث كشفت البيانات المنشورة ذات الصلة أن احتياطيات البنك من العملات الأجنبية انخفضت أكثر من ملياري دولار في الأسبوع السابق للتصويت. ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني «موديز»، فإن إجمالي الاحتياطيات وصافيها «كان بالفعل في مستويات منخفضة للغاية».

وقال الكاتب إنه بصرف النظر عن زعزعة ثقة المستثمرين وزيادة الشكوك حول تسييس البنك المركزي، فشلت هذه الخطوة أيضاً في دعم العملة، حيث استمرت الليرة في الانخفاض، تحت ضغط المخاوف الواسعة بشأن احتياطيات البلاد المتضائلة، مؤكداً أن الضغوط ما زالت تمارس على العملة الضعيفة، وعلى مصداقية أردوغان في هذا الشأن، بسبب اتجاه الدولار التصاعدي المتزايد على الصعيد المحلي.

ويلجأ عدد متزايد من المواطنين الأتراك إلى الدولار واليورو لحماية قوتهم الشرائية، وبدؤوا في استخدامه في معاملاتهم اليومية، وفقاً للتقارير الأخيرة الصادرة عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وأضاف المقال، أنه مع ذلك، استمرت الحكومة التركية في تجاهل علامات الخطر الوامضة، وبدلاً من ذلك، ما يزال نظام أردوغان يركز على الجوانب السياسية للأزمة الحالية، ويلقي باللوم على جميع المشكلات في المؤامرات الأجنبية ويصر على السياسات التي من شأنها أن تساعد فقط على معالجة نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام للسيطرة على التضخم ولإخراج الاقتصاد من الركود، فإن الأساسيات ما تزال خطيرة ومعنويات المستثمرين ما تزال منخفضة للغاية، كما فشل برنامج إصلاح جديد تم الكشف عنه في منتصف أبريل في إقناع المشاركين في السوق بتحسن التوقعات، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «جي بي موجان» أن أكثر من 80% من المستثمرين لا يثقون في قدرة الحكومة على إنعاش الاقتصاد. وتضمنت الخطة مجرد ضخ 5 مليارات دولار لبنوك الدولة المتعثرة، دون الإشارة إلى تخفيضات الإنفاق أو أي خطوات مالية واقعية أخرى من شأنها أن تساعد بشكل ملموس في كبح مشكلة الديون المتصاعدة.

وأكد موقع «يوراسيا ريفيو» أنه يمكن القول إن مشكلة الديون التركية، إلى جانب الليرة المتدهورة، هي عامل الخطر الأكثر أهمية بالنسبة لاقتصاد البلاد. ومما زاد الطين بلة، أنه بعيداً عن كونه يمثل تهديداً لتركيا نفسها فقط، فإنه يمثل أيضاً خطراً كبيراً يمكنه إلحاق أضرار كبيرة في أماكن أخرى أيضاً، بدءاً من الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو.

ووفقاً للكاتب، قد يشبه الوضع في تركيا العديد من السيناريوهات المماثلة السابقة لأمة مثقلة بالديون بعملة متدنية تنحدر إلى ركود حاد وتنقذ في النهاية، مثل اليونان. ومع ذلك، هناك اختلاف رئيسي واحد يجعل مشكلة ديون تركيا أكثر تعقيداً وربما خطيرة. على عكس اليونان أو إيطاليا أو غيرها من الاقتصادات المثقلة بالديون، ليس الاقتراض الحكومي هو الخطر الرئيسي هنا. وبدلاً من ذلك، فإن ديون الشركات التي لا يمكن تحملها والتي لا يمكن تمويلها بشكل متزايد هي التي تجعل تركيا قنبلة موقوتة ويجعل خيار إنقاذ صندوق النقد الدولي لها يمثل مشكلة.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد أنه وبينما تنضم البلاد الآن إلى قائمة الدول الطويلة التي تندم على التدخل المتهور والتلاعب النقدي الشديد، فإنها تبعث برسالة قوية إلى هؤلاء المستثمرين الذين يتسمون بالحكمة الكافية بعدم ضخ أموالهم فيها.