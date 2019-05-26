بالونات غزة تشعل حريقاً بمستوطنة إسرائيلية

غزة (الاتحاد) اندلع حريق هائل بمستوطنات قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط بالون حارق أطلق من قطاع غزة على المستوطنة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق بمجمع مستوطنات مدينة أشكلون الواقعة بجنوب إسرائيل، وتجري محاولات للسيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء.

يذكر أن شباناً فلسطينيين يستخدمون طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018، رداً على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.

إلى ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية فجر أمس، أربعة فلسطينيين من أماكن مختلفة بمدينة القدس، وحولتهم إلى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات «الاحتلال» اعتقلت فجر أمس شقيقين من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

من جانبه، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن «الاحتلال» الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية، شابين من حي بطن الهوى، الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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