كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: صواريخ كوريا الشمالية لم تقلقني وأثق في "كيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه لم يشعر بالقلق إزاء بعض الصواريخ الصغيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرًا وأزعجت البعض.

وأكد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن لديه ثقة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيفي بوعده.

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وفي مطلع الشهر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى من داخل بيونج يانج في تصعيد جديد لم تشهده الجزيرة الكورية منذ نوفمبر 2018.

وجاءت عملية الإطلاق خلال أسبوع واحد بعد قيام كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية وإطلاقها العديد من القذائف، التي يعتقد أن واحدًا منها على الأقل صاروخ قصير المدى.

ولم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ منذ نوفمبر 2017، في أعقاب تقارب دبلوماسي سريع أسهم في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ومهد أمام قمة تاريخية أولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.