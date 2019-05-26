فاجعة الحافلتين.. طنجة تُشيع أحد السائقين في جنازة مهيبة ودعوات للحد من حرب الطرق -فيديو

فيديو : يونس الميموني

جرى عصر اليوم السبت، بطنجة، تشييع جنازة أحد ضحيا حادثة السير بمنطقة أحرارين، نحو مثواه الأخير بمقبرة سيدي ادريس، وذلك بحضور حشد غفير من عائلة وأصدقاء الفقيد، بعد أن أنهى اصطدام بين حافلتين لنقل العمال حياته.

وانطلقت الجنازة من بيت عائلة الفقيد من بيته بأحرارين باتجاه مسجد بنفس الحي، أحيث أقيمت عليه صلاة الجنازة، قبل أن يصل في موكب مهيب إلى مثواه الأخير، ويوارى الثرى بمقبرة سيدي ادريس القريبة من حيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة، عاشت في الساعات الأولى من صباح اليوم على وقع حادثة سير مروع، بين حافلتين لنقل العمال، على مستوى منطقة أحرارين، أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.