الجيش اليمني يحبط تسللا حوثيا بالجوف.. ومقتل 4 انقلابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن المسؤول العسكري في لواء الحسم حرس حدود، العقيد يحيى البعجري، قوله إن عددا من عناصر مليشيا الحوثي تسللوا إلى المواقع المحررة في بلدة "المهاشمة" التابعة لمديرية برط العنان شمالي غرب الجوف.

وذكر البعجري، أن الجيش أحبط التسلل الحوثي وتراجعت العناصر بعد تكبدهم 4 قتلى، وجرح آخرين كما دمر بقصف مدفعي محكم دورية حوثية ما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها.

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وطبقا للمصدر، فقد أسرت قوات الجيش اليمني 2 من خبراء زراعة الألغام التابعة للمليشيات الحوثية، وذلك عند محاولتهم زراعة عدد من العبوات الناسفة.

وتشهد الجوف مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي ومليشيا الحوثي، تمكن خلاله الجيش من تكبيد الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى.



