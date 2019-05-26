أنصار ترامب يدخلون معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرا

يبدو أن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأوا مبكرا في الدعوات لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، فيما ترجح استطلاعات الرأي لاحتمالات بقائه في البيت الأبيض لفترة ثانية.



وتقول دونا وليسون، تسكن في ضواحي ولاية نيويورك لـ"العين الإخبارية"، "أدعم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة".

وأضافت وليسون، التي تعمل مديرة لمؤسسه قطاع خاص وتنتمي للحزب الجمهوري، "أعرف أنه ما زال هناك عام ونصف على الانتخابات الأمريكية، لكن الرئيس (ترامب) يتعرض لضغوط كبيرة في نواحٍ مختلفة، ومن ثم جاءت دعواتي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدعمه"، مشيرة إلى أن ترامب "يحاول أن يصلح ما أفسده الحزب الديمقراطي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي".



أما توني برينن، قال لـ"العين الإخبارية"، إن "الرئيس (ترامب) ليس في حاجة إلى دعمنا في هذه المرحلة، لكننا نعبر عن أنفسنا، وخصوصا مع استخدام الحزب الديمقراطي وسائل الإعلام ومنها CNN، لهذا فنحن ننشط على وسائل التواصل الاجتماعي".



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وأضاف برنن الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا ويسكن ولاية نيويورك "الحزب الديمقراطي بدأ الانتخابات بشكل مبكر جدا وغير مبرر، في الوقت الذي يلتزم فيه الحزب الجمهوري الصمت مرحليا".





وحسب آخر استطلاعات الرأي الصادرة عند معهد جالوب فإن 46% من الأمريكيين يوافقون على إعادة انتخاب ترامب، كما يرى 50% أنه يقوم بعمله بالشكل المطلوب.



وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن شعبية ترامب مرتفعة جدا بين الجمهوريين بنسبة 91%، وهي النسبة التي تريد إعادة انتخابه، وهناك 12% من الديمقراطيين يرغبون في إعادة انتخابه رئيسا مرة أخرى.



وحسب المعهد أيضا فإن أنصار ترامب ومعهم بعض الديمقراطيين قد يدعمون بقاء ترامب مجددا في البيت الأبيض لدورة ثانية.



ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر عام 2020، ويتم انتخاب الرئيس الأمريكي كل 4 سنوات، وسوف تكون هذه الانتخابات الرئاسية رقم 59.

