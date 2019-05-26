شكرا لقرائتكم ظريف بالعراق ونائبُه لقطر.. طهران تسعي للوساطة مع واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الرئيس العراقي برهم صالح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يقوم بزيارة للعراق، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية فإن الرئيس برهم صالح أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران.

وفي الوقت ذاته حرصه على أن يكون العراق نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة.

البيان أوضح أن الطرفان بحثا خلال اللقاء المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب والتصعيد والركون الى التهدئة واعتماد الحوار البناء بهدف ترسيخ أسس السلام في المنطقة.

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هذا وقالت وكالةُ فارس للأنباء إن عباس عراقجي نائبَ وزير الخارجية الإيراني سيزور كلا من قطر وعمان والكويت.

فيما أفادت مصادر "العربية" بأن الجولة تم التنسيق لها بشكل مباشر بين وزارة الخارجية الإيرانية ووزارات الدول الثلاث، بعيدا عن سفاراتهم في طهران، كما أشارت المصادر إلى أن الزيارةَ تتعلق بمساعي إيرانية تهدف إلى التوصل إلى التهدئة وتخفيف التوتر في المنطقة بعد التصعيد الأميركي الأخير، وذلك قبيل اجتماعات القمة الخليجية المرتقبة الأسبوع الجاري في مكة.

تهدئة حدة التوتر

فيما نقل ديبلوماسيون غربيون أنباء عن تواصل غير مباشر بين واشنطن وطهران عبر مسؤولين عرب وأوروبيين بهدف تهدئة حدة التوتر بين البلدين.

وفي الرسائل غير المباشرة وفق صحيفة وول ستريت جورنال طالبت إيران بتخفيف العقوبات على نفطها وهو شرطٌها لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة لكنَ الأخيرة لم تبد أيَ استعداد لخفض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

من جهتهم طالب مسؤولون أميركيون بإطلاق سراح واحد على الأقل من أربعة أميركيين يقبعون في السجون الإيرانية ليأتي الردُ من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي لم يمانع خوضَ مفاوضاتٍ لتبادل معتقلين بين لدولتين.