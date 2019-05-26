بينها دار مصر وسكن مصر.. الإسكان: تيسرات جديدة لسداد الأقساط دون غرامات

كتب- محمد عبدالناصر: قررت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، منح تيسيرات لمدة 3 أشهر؛ لسداد غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة. وجاءت التيسيرات على النحو التالي: - الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة. - الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات. - الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50%...

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