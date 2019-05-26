تصعيد في البام.. بنشماش يمنح موظفي الحزب صلاحيات الأمناء الجهويين

يستمر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، في “إجراءات تطويق” التيار الخصم له. هذه المرة، استدعى المدراء الجهويين لحزبه، وهم موظفون تؤدى أجورهم من ميزانية الحزب، وتقتصر وظيفتهم على الأعمال المكتبية، وأمرهم في اجتماع عقده اليوم بمقر الحزب بالرباط، بإدارة المناطق الجهوية والتنظيمات المحلية، مسندا إليهم صلاحيات الأمناء الجهويين الذين أقالهم دفعة واحدة هذا الأسبوع.

بنشماش طلب من المدراء الجهويين اعتبار الأمناء الجهويين الذين أقالهم “في حكم العدم”، وعدم التعامل معهم بالمرة، والنأي عن الاجتماع بهم، أو أخذ تعليمات منهم.

رغم أن هؤلاء الأمناء العامين قرروا رفض قرارات إقالتهم واعتبارهم في خطوة مضادة، “غير ذات شرعية”.

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في خطوة تصعيدية، اجتمع اليوم حكيم بن شماش مع المديرين الجهويين للحزب. ومن المثير في هذا الاجتماع، حضور العربي المحارشي، الذي قام بعرض برنامج تنظيمي جهوي، رغم أن المحارشي ليس عضوا بالمكتب الفيدرالي صاحب الاختصاص في التنظيم، وبالتالي لا يحق له كما يقول معارضو بنشماش، التدخل في الشؤون التنظيمية.

هذا التيار استنكر ما يراه تعديا من لدن الأمين العام على المؤسسات الحزبية كافة ومنها الامانات الجهوية المسؤولة عن الادارات الجهوية، كما يعتبرون بحسب مصادر منهم، أن وجود المحارشي في هذا الاجتماع، مخالف لنظام الاختصاصات المعتمد في الحزب.

ومع ذلك، يبدو الأمين العام غير مهتم بطعونات التيار الخصم له، كما أن هذا التيار غير مهتم بما يصدر عن بنشماش. ولذلك يستمر خصوم بنشماش في تعبئة القواعد المحلية للمؤتمر الرابع حيث يعولون على تسديد اللكمة النهائية للأمين العام.