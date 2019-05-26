الوداد يراسل “الكاف” رسميا لإلغاء بطاقة داري ويطالب بتغيير حكم إياب النهائي

قدم نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، طلبا رسميا للاتحاد الإفريقي للعبة “كاف” من أجل إلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مدافعه أشرف داري في مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الترجي التونسي، والتي حرمته من لعب لقاء العودة، بالإضافة إلى تغيير حكم “الفار”.

وبعث النادي الأحمر، مراسلة رسمية للكاف، يطالب فيها بإلغاء الإنذار الذي تلقاه داري، وذلك بعد أن تبين للنادي بأنه لا يستحقه، وقد أرسل النادي لقطات من العملية التي تلقى على إثرها هذه البطاقة الصفراء، والتي يعتقد النادي بأنها غير مستحقة.

ويأمل الوداد في تجنيب لاعبه من الغياب عن لقاء العودة، بعد أن جمع إنذارين اثنين.

وبالإضافة إلى احتجاجه على الحكم المصري، جهاد جريشة، الذي أدار لقاء الذهاب، بسبب رفضه لهدف ودادي، وعدم احتسابه ضربة جزاء، فقد طالب النادي رسميا، بتغيير الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي تم تعيينه كحكم فيديو في لقاء العودة، الأسبوع المقبل في تونس.

وعين الاتحاد الإفريقي، اليوم، الحكم الغامبي، باكاري غاساما، لإدارة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، يوم الجمعة المقبل، بملعب “رادس” بتونس، في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وسيدير غاساما، نهائيا جديدا، بعد أن أدار إياب نهائي النسخة قبل الماضية، التي جمعت الوداد البيضاوي، بالأهلي المصري، وانتهت بتتويج الفريق المغربي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وسيساعد غاساما، مساعدين اثنين من الطوغو، الأمر يتعلق بكل من جبريل كومارا، وماليك حاج صومبو.

وخلف شاشة تقنية الفيديو “الفار”، سيكون هناك فريق حكام، يترأسهم الحكم الزامبي، جياني سيكازوي، الذي سبق له وأن أداء ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأخير، بين نهضة بركان والزمالك المصري.

جدير ذكره أن مباراة أمس انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في انتظار الحسم في مباراة الإياب في تونس، يوم الجمعة المقبل.

إليكم مراسلة الودادة بخصوص إنذار داري: