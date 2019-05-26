شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع خمسة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية بالمكسيك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:51 صباحًا, 26 مايو 2019 م المناطق_واس تُوج نادي بايرن ميونيخ بطلًا لكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه، بعد فوزه على لايبزيج بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين.

وأحرز أهداف البايرن كل من، روبرت ليفاندوفسكي “هدفين” وكينجسلي كومان، في الدقائق 29، و78، و85، ليتوج البايرن

بالثنائية المحلية بعد إحرازه لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

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