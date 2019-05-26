شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 7 حوثيين بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:53 صباحًا, 26 مايو 2019 م المناطق_وكالات قُتل وأصيب سبعة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وأفاد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح لموقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم (السبت)، أن الجيش أفشل محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي في منطقتي فضحة والبياض، بمديرية الملاجم، وأجبرتها على التراجع والفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا، وجرح أربعة آخرين.

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