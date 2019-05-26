130 انتهاكا حوثيا في إب اليمنية خلال 3 أشهر

كشف تقرير حقوقي، السبت، عن أن مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكبت 130 جريمة وانتهاكا بحق اليمنيين في محافظة إب اليمنية، خلال 3 أشهر.

وقال التقرير الصادر عن المركز القانوني للحقوق والحريات، إن عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الحوثي منذ مطلع 2019 حتى 30 مارس/آذار الماضي، في مختلف مديريات محافظة إب، بلغ أكثر من 130 انتهاكا.

وأفاد التقرير بأن الجرائم والفوضى الأمنية، تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل المليشيا الحوثية.

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ووثق التقرير 52 جريمة قتل وإصابة، توزعت بين مختلف شرائح المجتمع بمديريات المحافظة.

ورصد التقرير اختطاف 32 يمنيا خلال الفترة ذاتها، مع إخفاء قسري لـ7 أشخاص لم يعرف مصيرهم منذ اختطافهم.

وكشف التقرير عن تسجيل حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون المليشيا الحوثية وحالة إعدام خارج القانون، إضافة إلى تعذيب عدد من المختطفين في الثلاثة أشهر.

كما وثق التقرير تجنيد الميلشيا للأطفال في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة، فضلا عن الجرائم الأخرى التي طالت منازل المواطنين والحقوق والحريات العامة والخاصة.