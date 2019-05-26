إسقاط "درون" حوثية بالحديدة.. والمليشيا تصفي أحد قيادييها بالضالع

أسقطت دفاعات التحالف العربي، مساء السبت، طائرة حوثية مفخخة جنوبي مدينة الحديدة، فيما أقدمت المليشيا الانقلابية على تصفية أحد قيادييها الميدانيين بالضالع جنوبي اليمن.

وقال مصدر مسؤول بالمقاومة التهامية لـ"العين الإخبارية"، إن دفاعات التحالف العربي بالساحل الغربي دمرت طائرة حوثية مسيرة في سماء حي منظر جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد كانت تحمل مواد متفجرة.

وأوضح أن الطائرة المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى الأهداف التي كانت تنوي مهاجمتها.





في غضون ذلك، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على تصفية أحد قيادييها الميدانيين في مديرية الحشا غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية" أن المشرف الحوثي المكلف في مديرية الحشا ويدعى "أبوعماد" أقدم على تصفية القيادي الميداني يدعى "زيد جزيلان البرطي" إثر خلافات على منهوبات تمت مصادرتها من ممتلكات السكان بعد اقتحام المديرية الشهر الماضي.

وطبقا للمصادر، فإن المشرف المدعو أبوعماد ويعد من المقربين من زعيم الجماعة المدعو عبدالملك الحوثي، داهم إدارة أمن الحشا وباشر القيادي البرطي بالأعيرة النارية أدت إلى مقتله على الفور.

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ووفقا للمصادر، حاولت مجاميع تابعة للبرطي الهجوم على نقطة أمنية لمشرف الحوثيين، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين قبل أن يتم محاصرتهم وتسليم أنفسهم.

مقتل وإصابة 7 حوثيين بالبيضاء

في سياق الوضع العسكري، قُتل وأصيب 7 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن عناصر المليشيا تسللوا إلى مواقع الجيش في "فضحة" و"البياض" بمديرية الملاجم قبيل إحباطهم، ما أسفر عن مصرع 3 وجرح 4 آخرين بصفوف الحوثيين.





استكمال تحرير تعز

قال قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، إن الجيش اليمني أطلق عملية العسكرية تستمر لليوم الثالث على التوالي وتهدف لاستكمال تحرير المحافظة التي تحمل ذات الاسم، من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن المسؤول العسكري قوله إن العملية تأتي ردا على الهجمات الحوثية على مواقع الجيش وقصفها الأحياء السكنية واستمرار حصار المدينة منذ 4 سنوات

ولفت المسؤول العسكري إلى أن الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية تمكنت منذ إطلاق العملية من إحراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف المليشيا.

وأوضح أن جاهزية الجيش اليمني عالية وسينفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع الحوثيين حتى يتم استكمال تحرير ما تبقى من مناطق تعز الخاضعة للانقلابيين.