نائب عراقي: مسلحون هددوا رئيس البرلمان بالقتل بسبب موقفه من أزمة طهران وواشنطن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف النائب محمد الكربولي أن فيصل مسلح يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب موقف الحلبوسي من الأزمة بين طهران وواشنطن.

وأكد الكربولي بأنه تم اخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.

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وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أبدى استعداد العراق للتوسط من أجل حل الأزمة بين أمريكا وإيران.

وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأمريكا والعقوبات الأمريكية وموقف بغداد من هذه العقوبات.