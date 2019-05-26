سخر ناشطون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المعلومات عن سخرية من مشاركة قطر في مؤتمر اقتصادي تستضيفه البحرين بعد مهاجمته.

ونشرت إحدى الصفحات على تويتر بأن "النظام القطري وأبواقه بقالهم فترة بيشنوا حملة إعلامية شعواء علي مؤتمر سلام الاقتصادي الذي سقام الشهر القادم في البحرين وقالوا أنه لبيع القضية الفلسطنية، بينما قطر بلغت البيت الأبيض أمس أنها هتشارك بوفد، لتكون قطر أول دولة في العالم تبلغ البيت الابيض مشاركتها رسمياً".

وكانت قطر اصدرت بيانا حاولت التمويه بشان الحضور وقالت "لن تدخر قطر أي جهد للمساهمة في مواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة العربية ككل، مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة ومصالح الشعب العربي العليا بما في ذلك الشعب الفلسطيني الشقيق".

وسبق أن أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، منذ أيام، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الجزء الأول من "صفقة القرن"، وذلك وفقًا لبيان البيت الأبيض.