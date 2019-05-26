"هواوي" تتلقى ضربة جديدة موجعة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تلقت "هواوي" ضربة جديدة بعدما أعلن "اتحاد إس دي" أنه حظر على الشركة الصينية تصنيع منتجات تتضمن فتحات بطاقات ذاكرة من نوع "إس دي" و"مايكرو إس دي".

ونقل موقع "إنغادجت" التقني عن "اتحاد إس دي" تأكيده حذف "هواوي" من قائمة الشركات المعتمدة من جانبها، وذلك استجابة للعقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت عليها.

وتمثل الضربة الجديدة لعملاق الاتصالات الصيني تهديدًا لمنتجاته، خصوصًا تلك التي لا تتمتع بمساحة تخزين كبيرة على غرار الهاتف "هونر"، إلا أن الشركة الصينية قد تجد الحل في التقنية الخاصة به والتي طورتها باسم "نانو ميموري كارد" وكشفت عنها أواخر العام المنصرم.

Advertisements

وبحسب "رويترز"، سوف تفقد "هواوي" على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل آندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر غوغل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل".

في غضون ذلك، توقفت خدمة الإنترنت فى عدة مناطق بالولايات المتحدة الأميركية، بسبب حظر شركة "هواوي".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن توقف الخدمة فى أميركا أصاب المناطق الريفية بولايات مونتانا وتكساس وماريلاند، موضحة أن السبب عدم القدرة على بناء أبراج لتقوية إشارات الإنترنت في المناطق البعيدة عن المدن، موضحة أن عددا من الشركات التى تقوم بتقوية إشارات الإنترنت أفلست ومنها شركة "نيمونت" المسؤولة عن تقوية إشارات الإنترنت بولاية ماريلاند.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذى لشركة "نيمونت" إنه لا يمكن بناء أبراج لتقوية الإنترنت اللاسلكي، بدون شراء منتجات "هواوي" الرخيصة