شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإخوان تعتمد على كتائب إلكترونية ممولة لنشر أكاذيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية يمارسون عادتهم المستمرة فى نشر الأكاذيب من خلال اختلاق أخبار وصور وفيديوهات مفبركة تستخدم من جديد ضد الدولة ومؤسساتها، وينفذ ذلك عبر كتائب تعمل من الخارج مدعومة بشكل كبير من قطر وتركيا.



وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح له، أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل كبير على مواجهة هذه الأكاذيب، بل ونجحت فى الردود على هذه الأخبار المفبركة التى تبث من خلال الجماعة الإرهابية وكل من يعاونها، لافتًا أن الجماعة الإرهابية لم تفلح محاولاتها فى انتشار هذه الأكاذيب، للرد السريع من قبل أجهزة الدولة، وكذلك وعى الشعب المصرى فى عدم تصديق ما يتداوله الإخوان وأتباعهم.