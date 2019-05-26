شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تؤكد: رصدنا انتهاكات ضد المرأة والعمال وحرية الرأى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن قطر خضعت لمراجعة الدورية الشاملة فى مايو 2019 فى ملف حقوق الإنسان، مضيفًا أن "ماعت" شاركت فى مناقشة الملف وقدمت بالأدلة والمستندات الانتهاكات التى ترتكبها قطر.



وأضاف أيمن عقيل، فى تصريحات له، أن من أبرز الانتهاكات التى تتم فى قطر انتهاكات حقوق العمال الأجانب والمهاجرين فيما يتعلق بساعات العمل، والعمل فى أوقات الذروة شديدة الحرارة ونظام الكفالة، والتى تدعى قطر أنها ألغت نظام الكفالة واستبدلتها بنظام التعاقد، وهو الوجه الأخر للكفالة.



ولفت أيمن عقيل، إلى أن من ضمن الانتهاكات التى تتم فى قطر هو منع أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى من الجنسية، وخضوع السلطة القضائية لسيطرة الأمير ودعم قطر للإرهاب وتبنيها لقناة الجزيرة وضلوعها لتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هناك انتهاكات خاصة بحرية الرأى والتعبير سواء للإعلاميين أو الصحفيين الذين يجرى احتجازهم.