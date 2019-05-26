شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الحزب خلال حفل الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض حزب "مستقبل وطن" فيلم تسجيلى حول نشاطه الذى قام به خلال الفترة الماضية، سواء فى التواصل المباشر مع المواطنين من خلال عقد ندوات واجتماعات ومؤتمرات، أو الدور الذى قام به أعضاء الحزب تحت قبة البرلمان فى الرقابة والتشريع.

وأبرز ما تضمنه الفيلم أبرز القوانين التي شارك الحزب في إصدارها، ويسعى جاهدا أيضا لإصدار مجموعة أخرى من القوانين، والمقدرة ب 34 قانونا أبرزها، مثل قانون المرور ومكافحة الإرهاب، رعاية المسنين، مكافحة التسول، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، تنمية المشروعات المتوسطة والملكية الفكرية.

وتضمن الفيلم الوثائقى أيضا انضمام 300 ألف كادر تنظيمى فى محافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة لـ350 مقر فرعى وهيكل حزبى متكامل على صعيد الجمهورية، وفيما يخص البرلمان اهتم أعضاء الحزب تحت القبة والتى حصلت الكتلة البرلمانية على أغلب مقاعد هيئات مقاعد هيئات اللجان والحصول على تشكيلات ائتلاف الاغلبية "دعم مصر".

ووفقا للفيلم الوثائقى تقدم أعضاء الحزب بأكثر من 3000 أداة رقابية متنوبعة، بواقع 1634 طلب إحاطة، 267 بيان عاجل، 181 سؤال، 703 اقتراح برغبة، بالإضافة للطلبات التى تمت مناقشتها فى مختلف الموضوعات الصحة والتعليم والرعاية الصحة والمنظومة التعليمة وشبكة الطرق والشباب والرياضة، وكافة القطاعات التى تمس المواطني المصرى.

وشارك في حفل الإفطار، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ومجموعة بارزة من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.













































































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