شكرا لقرائتكم خبر عن 13.2 مليار جنيه جملة موازنة "هيئة الطرق والكبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري خلال العام المالي الجديد 2019/2020، نحو 13 مليار و18 مليون و138 ألف جنيه مقابل 10 مليار و933 مليون و772 ألف جنيه خلال العام المالى الجارى 2019/2018.

وبلغت جملة المصروفات خلال العام الجديد 12 مليار و986 مليون و538 ألف جنيه مقابل 10 مليار و902 مليون و172 ألف جنيه العام المالي الجارى 2018/2019، وتنقسم بواقع 526 مليون و820 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) و2 مليار و340 مليون و584 ألف جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، و132 مليار و957 ألف جنية للباب الثالث (الفوائد)، و250 ألف جنيه للباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و95 مليون و927 ألف جنيه للباب الخامس (المصروفات الأخرى)، و9 مليار و890 مليون جنيه للباب السادس (الاستثمارات).

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فيما قدرت جملة الإيرادات بنحو 3 مليار و657 مليون و405 ألف جنية مقابل 3 مليار و336 مليون و905 ألف جنية خلال العام المالي الجارى 2018/2019، هي حصيلة الإيرادات الأخرى.