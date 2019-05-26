شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة الإرهاب: تنظيم الإخوان يجهز عناصره للهروب إلى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن تنظيم الإخوان الإرهابى يعيش حاليًا فى حالة من الانكسار والانهزام خارجيًا، عقب السعى من الإدارة الأمريكية لإدراج الجماعة كيانًا إرهابيًا، وذلك تخوفًا من تبعات هذا القرار الذى سيؤثر على الجماعة الإرهابية بل سيقضى على التنظيم ككل.



وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن التنظيم الإرهابى حاليًا يرتب نفسه للهروب بعناصره إلى إيران، لأنها ستكون هى الملجأ الوحيد لهذا التنظيم فى الفترة التى يعانى منها بأزمات متعددة، بالإضافة إلى أن التنظيم يروج حاليًا من خلال مراكز البحث ووسائل الإعلام المدعومة من قطر وتركيا على أنه تنظيم لا يستخدم العنف ولا التخريب، ولكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل نتيجة لأن الإدارة الأمريكية لديها ما يثبت حاليًا من وثائق ومستندات على تورط هذا التنظيم فى الإرهاب الذى شهدته المنطقة.