الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي في فضحة والبياض

قُتل وأصيب سبعة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح بأن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلل اليمن.وأفاد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح بأن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلللعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في منطقتي فضحة والبياض، بمديرية الملاجم، وأجبرتها على التراجع والفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا، وجرح أربعة آخرين.

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