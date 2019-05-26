المعارضة الإسرائيلية: لن يكون لدينا ديكتاتور تركي

احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين على مشروع قانون مقترح يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية في سلسلة من اتهاماتبالفساد.
وشبه يائير لابيد، من تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض، جهود نتنياهو لتعزيز سلطته بتلك الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب
ومخاطبا نتنياهو، قال لابيد: "لن يكون لدينا ديكتاتور تركي. لن نسمح بذلك".
كما دعا المتظاهرون خارج متحف تل أبيب للفنون السبت إلى - ما سموه - حماية الهوية الديمقراطية لإسرائيل ضد نفوذ الحكومة.
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