اشتيه: سنعيد النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن المجلسين الوطني والمركزي سيعيدان النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بها بينما لا تعترف بنا".
وقال اشتيه في كلمة له خلال حفل إفطار أقيم في حلحول شمال الخليل، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري،وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية، إن "إسرائيل تشن علينا حربا حول الرواية، وتريد أن تزور روايتنا حول الأقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في
وأضاف: "نحن اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".
ودعا اشتيه الفلسطينيين في الشتات للقدوم إلى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة.
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