الشرطة الفرنسية تعتدي على مراسل روسيا اليوم خلال مظاهرة السترات الصفراء

اعتدى ضابط شرطة في مدينة تولوز الفرنسية على مراسل روسيا اليوم الناطقة بالفرنسية فريدريك إجي، أثناء تغطية مظاهرة لـ "السترات الصفراء"، بالهراوة، رغم أن إجي كان يرتدي سترة صحفية. "السترات الصفراء"، بالهراوة، رغم أن إجي كان يرتدي سترة صحفية. ولم تثن صيحات المراسل بأنه يعمل في مجال الإعلام، ضابط الشرطة عن توجيه عدة ضربات بهراوته لساقي المراسل، وحاول نزع هاتفه الأمر الذي تسبب بانقطاع الفيديو بشكل مفاجئ.

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