السيسي يؤكد دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية، في وقت أشاد رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمناً الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته وللحفاظ على سلامة السودان واستقراره في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

وجاء ذلك خلال لقاء البرهان بالرئيس المصري في زيارته السريعة إلى القاهرة والتي استمرت يوماً واحداً.

وأكد السيسي على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية، وفقاً لما نقله السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأفاد راضي، بأن السيسي أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.

كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على مواصلة التعاون مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين.

وقد تم التوافق بين الجانبين بشأن استمرار التشاور المكثف بهدف المساهمة في تحقيق استقرار السودان وتفعيل الإرادة الحرة للشعب السوداني الشقيق والانحياز لخياراته.

من جانبه، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمناً الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته وللحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما استعرض رئيس المجلس العسكري الانتقالي تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، معرباً في هذا الخصوص عن التقدير للحرص الذي تبديه مصر من أجل دعم الشعب السوداني.

وفي الإطار، أكد الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس الإنتقالي في تصريحات صحفية، أن رئيس المجلس العسكري نقل إلي الرئيس المصري شكر السودان حكومةً وشعباً لجمهورية مصر لمواقفها الداعمة للسودان ، مبيناً أنها أول زيارة خارجية لرئيس المجلس مما يدلل على عمق الروابط المتينة والأزلية بين البلدين.

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كما أوضح أن البرهان شكر الرئيس المصري على دعمه للسودان من خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي حيث أنه يقوم بجهود مقدرة لمعالجة الأوضاع في السودان .

تأتي زيارة البرهان إلى القاهرة بعد أيام من زيارة نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان الشهير بـ"حميدتي"، إلى السعودية حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد دقلو في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم، إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية"، مؤكداً "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".