ترامب يخطط للطعن في قرار وقف بناء أجزاء من جدار المكسيك

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الحالية لليابان، عن رغبته فى تقديم "طعن عاجل" على قرار قاض أميركي بوقف بناء أجزاء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال ترامب في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت: "لقد أصدر قاض معين من جانب أوباما حكماً ضدنا في قطاع من الجدار الجنوبي قيد الإنشاء".

وأضاف: "هذا حكم صادر ضد أمن الحدود ولصالح الجريمة والمخدرات وتهريب البشر نحن نطالب بطعن عاجل".

وفي وقت سابق من، أمس الجمعة، أصدر القاضي الأميركي هايوود جيليام حكماً يمنع بموجبه بناء أجزاء رئيسية من الجدار، حسب وكالة أنباء بلومبرج.

وأمر القاضي بمنع العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع الأميركية في ولايتي نيو مكسيكو وأريزونا.

وأشار القاضي إلى أن ترامب تجاوز الكونجرس كجهة رسمية في الموافقة على النفقات الاتحادية واقتطع من مخصصات من ميزانية وزارة الدفاع. اقرأ أيضاً.. قاض أميركي يمنع بناء "جدار ترامب" الحدودي بأموال الجيش

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