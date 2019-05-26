البحرين تدين بشدة الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الانفجار الذي وقع، أمس الجمعة، بأحد الشوارع في مدينة ليون ب‍الجمهورية الفرنسية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، مؤكدةً تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية ضد كل أشكال العنف والتخريب.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، فإنها تشدد على موقف مملكة البحرين الرافض بقوة لكل صور العنف والتخريب والإرهاب والذي يؤكد على أهمية توثيق التعاون الدولي للقضاء على هذه الظواهر التي تهدد الأمن والسلم في العالم.

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