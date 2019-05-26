كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة: تجمع احتجاجي للشباب في مدينة بهبهان الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنّ احتجاجات الشعب الإيراني لا تزال مستمرة بجميع فئاته، موضحة أن مجموعة من الشباب عاطلون عن العمل نظموا تجمعًا احتجاجيًا بمدينة بهبهان(غرب ايران في محافظة خوزستان).

ورفع الشباب لافتات عبروا بها عن غضبهم على توظيف أفراد غير محليين في مصفاة «بيد بلند» للمدينة، مذكرة أنه في وقت سابق، احتشدت مجموعة من المشاركين في الاختبار التوظيفي للمصفاة في سياق تجمعاتهم لعدة أسابيع متتالية مطالبين بتلبية مطالبهم.

يشار إلى أن مصفاة بيد بلند التي تؤمن مشتقات النفط الايرانية في الشرق الأوسط والتي تقع بمدينة بهبهان، قامت بإجراء اختبارات بهدف جذب القوة العاملة المطلوبة، إلا أن النتيجة تسببت في موجة من احتجاجات الشباب المحليين.

