كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة سعودية جديدة في مكة المكرمة بشأن "المسجد الحرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية في "المسجد الحرام" بمدينة مكة المكرمة السعودية عن خطوة جديدة من شأنها التسهيل على المعتمرين والحجاج من رواد المسجد.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري أن "الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة".
من جهته أوضح مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن إدارة الأبواب وظفت أكثر من 825 موظفا يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة، من أجل تسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام، ومنع إدخال الأطعمة والأشربة أو المفروشات والحقائب الكبيرة إليه، مشيراً إلى تخصيص (35) بابًا لذوي الاحتياجات الخاصة منها: "باب الملك عبدالعزيز رقم (1)، وباب أجياد رقم (2)، وباب إسماعيل رقم (3)، وباب الصفا، وباب بدروم السلام رقم (19) وعددها (5)، وباب المروة رقم (25)، وباب العباس رقم (29)".
ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.