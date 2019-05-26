كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير حول تخلي قطر عن إيران: نظام الحمدين مدمن خيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عضو بالكونجرس الأمريكي أن قطر لا تزال ترسل أسلحة لمقاتلين غير معلومين على الأرض في سوريا، وتخلق مأساة في هذا البلد.

وفي تناقض ليس بغريب على تنظيم "الحمدين" المعروف بخيانته لحلفائه، تخلت قطر عن حليفتها إيران شريكتها في التآمر على المنطقة، فقلص نظام الحمدين حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران؛ انصياعا لتعليمات أمريكية.

أيضا في إطار الخيانة، ضحت قطر باثنين من صحفييها العاملين في قناة الفتنة المعروفة بـ"الجزيرة" كسبا لرضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر تقرير أغضب الحكومة الإسرائيلية.