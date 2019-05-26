أزمة حدائق المندوبية.. والي جهة الشمال يعد بوقف الأشغال

عقدت تمثيلية عن الفعاليات المدنية والسياسية والشبابية، اليوم المدافعة عن حدائق المندوبية، أمس الجمعة، لقاءا مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل بسط موقف الفعاليات المحلية من الملف.

وبحسب بلاغ صادر عن الفعالية المدينة، فإن الوالي من جانبه حرصه على التفاعل البناء مع مطالب فعاليات المدينة واختياره لنهج الحوار و الإقناع و انفتاحه على المبادرات الهادفة لصيانة الموروث التاريخي للمدينة وفضاءاتها الخضراء.

وأضاف البلاغ ذاته، أن اللقاء أكد على ضرورة إعادة تأهيل المنطقة، حيث لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط القوي للساكنة و للمجتمع المدني، كما تم تسجيل استعداده تلقي اقتراحات وتوصيات المجتمع المدني التي تهم المنطقة ودراستها، مع تشكيل لجنة مختلطة لتتبع الملف والوقوف عليه.

واختتم اللقاء، بالاتفاق على مواصلة الحوار في جو موسوم بالرغبة المشتركة في بحث وايجاد حلول مقبولة وعملية تحفظ للفضاء خصوصيته وتسهم في المسار التنموي للمدينة.